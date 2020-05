Via libera del governo agli spostamenti liberi tra Regioni dal 3 giugno: non ci saranno più restrizioni ai viaggi, tutte le Regioni hanno un basso indice di contagio al virus e in serata la cabina di regia tra governo e Regioni ha detto il si definitivo. Resta un piccolo interrogativo sulla Sardegna, dove Solinas chiede un test di negatività. Le Regioni potranno infatti mettere delle restrizioni. Dunque la parola passa al governatore sardo.