Gomme bucate e carrozzerie sfregiate. E nemmeno per la prima volta. Nel rione cagliaritano del Marina finiscono nel mirino i soccorritori de I Sardi Soccorso. Le loro auto sono parcheggiate tra via dei Pisani e via Arquer. Un paio di stalli occupati, un fatto che a quanto pare non andrebbe giù a chi ha visto, nella loro presenza, solo un taglio di due stalli, anziché riflettere sull’utilità di avere un presidio fisso di soccorritori pronti a intervenire in caso di necessità. “Stavolta, però, l’abbiamo beccata. Una telecamera ha ripreso ogni suo gesto”, spiega il responsabile dell’associazione, Marco Argiolas, “ormai sappiamo chi è. La invitiamo calorosamente a presentarsi in sede con il suo avvocato e pagarci i danni, altrimenti la denunceremo”.

La donna, chiaramente residente nel rione (è vestita da casa e sembra conoscere a memoria ogni centimetro delle strade della Marina) ha danneggiato due Nissan e anche l’auto della presidentessa de I Sardi Soccorso, Oretta Mascia.