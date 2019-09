Is Mirrionis, l’ultimo ciao al mitico Bar Splendor: le lacrime degli ex dipendenti. Il sabato sera della commozione, chiude uno degli storici bar di Cagliari. Addio al caffè Splendor , e in tanti si sono ritrovati per il party di fine corsa. Tanti i cagliaritani che hanno voluto così omaggiare il bar che per tanti anni è stato un punto di riferimento importante nel quartiere popolare. Come aveva anticipato proprio lei nei giorni scorsi su Casteddu Online Valentina Serra:“Grazie a mio padre che ci ha messo i soldi, all’inizio pensavo di conciliare gli studi di Giurisprudenza e il lavoro ma poi è andata così”. Ovvero: ciao ciao libri e sveglia prima dell’alba ogni mattina per servire croissant e cappuccini: “Ho lavorato 365 giorni all’anno per venti anni, per me festeggiare vuol dire essere qui. Nel 2006, il giorno prima di Natale, ho subito un attentato incendiario ma, dopo tre giorni, ero già super attiva. Nel 2012 mio padre era qui quando c’è stata una rapina. Al rapinatore però gli è andata male ed è stato arrestato. Ma sono di più i giorni felici che quelli brutti che ricorderò per sempre”, spiega la Serra. Accanto e lei, una delle due dipendenti ascolta le parole della Serra e si commuove, versando qualche lacrima e creando, il cassicco “effetto” contagio. La 40enne va avanti col racconto: “La proprietaria delle mura non mi ha voluto rinnovare il contratto, ecco perché devo chiudere”, afferma, con un filo di tristezza, la barista. “Oltre a me vanno a casa anche due giovani e brave aiutanti, tutte e due di ventuno anni e tutte e due con un contratto a tempo indeterminato”. Insomma, altri posti di lavoro che vanno, purtroppo, in fumo.

“Ringrazio tutti i clienti che in questi anni mi hanno regalato anche un semplice sorriso, me li porterò nel cuore. Così come tutta Is Mirrionis, un quartiere bello e vivo”.