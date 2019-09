Catrame a Su Guventeddu, blitz della Guardia Costiera e proteste: “Inquinamento come 30 anni fa”

“A Su Guventeddu siamo tornati indietro di 30 anni , quando si camminava in spiaggia con il catrame”: Nella costa di Pula torna l’allarme idrocarburi, con il bagnasciuga nerissimo a Nora in quello che purtroppo non è uno scherzo di fine estate. Dopo le segnalazioni dei bagnanti e le proteste social, nel pomeriggio il sopralluogo della Guardia Costiera. Il residuo di qualche petroliera di passaggio? Sicuramente non un bel biglietto da visita per la bellissima costa di Pula e un triste benvenuto ai turisti che hanno scelto questo weekend di metà settembre.