Si è accesa una forte polemica nelle ultime ore fra Usa e Spagna a causa della negazione da parte del paese iberico dell’utilizzo delle basi di Moron e Rota. Washington avrebbe parlato di un’apertura alla collaborazione da parte di Madrid, negata però dal primo ministro spagnolo Pedro Sanchez.

“La posizione del governo spagnolo in questa congiuntura è chiara e coerente. La stessa che abbiamo mantenuto in Ucraina e Gaza”, le parole del premier iberico.

“No al fallimento di un diritto internazionale che protegge tutti noi, specialmente la popolazione civile.

Non presumere che il mondo possa risolvere i suoi problemi solo con le bombe.Non ripetiamo gli errori del passato.NO ALLA GUERRA”

Intanto Israele conferma nuovi attacchi : “Rapporto iniziale: l’Idf ha iniziato un’ulteriore ondata di attacchi mirati contro infrastrutture militari del regime iraniano in tutta Teheran. Ulteriori dettagli seguiranno”.

La premier Meloni e il ministro della difesa Crosetto si sono recati dal Presidente Mattarella per fare il punto sulla delicatissima situazione mediorientale: “Scenario drammatico in rapido deterioramento, il momento più difficile degli ultimi 10 anni”, ha detto il ministro della Difesa.