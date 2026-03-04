Cagliari perde una delle sue anime più belle e attive nella comunità. Se ne è andata a causa di una malattia Francesca Feboli, conosciutissima a Sant’Elia grazie alla sua attività nel famoso Marcatino Cuore in cui militava da molti anni dedicando moltissimo tempo d amore.
“Gli amministratori Giorgio Paola ed Ignazio Carlini,a nome di tutti gli hobbisti del mercatino ci stringiamo forte a Mauro e Martina per la prematura scomparsa della nostra cara amica Francesca Feboli ,sentite condoglianze a tutta la famiglia”, si legge sulla pagina del Mercatino Cuore. Tantissimi i commenti di dolore e affetto nei confronti di Francesca, increduli di fronte ad una scomparsa così prematura.