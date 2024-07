“Io, sotto choc per la morte di Giovanni Fanni: abito lì da 40 anni, è inaccettabile che la strada sia così pericolosa”

Questa situazione ha portato a incidenti innumerevoli; in oltre 40 anni che abito proprio di fronte al punto in cui è avvenuto l’incidente io e tutti i condomini abbiamo assistito il più delle volte inermi allo spegnersi di vite umane o a gravissime conseguenze, solo dal luglio del 2023 ad oggi tra incidenti e ed investimenti su quelle strisce ne ho contato una decina e molte volte è andata bene solo per puro caso. L’amministrazione comunale è al corrente di questi dati. Si era parlato di una rotatoria, di autovelox fissi, di dissuasori, ma finora nulla è stato fatto. Il vero problema è trovare il modo di limitare la velocità. È vero che la responsabilità di chi causa l’incidente è evidente, ma è inaccettabile che non siano state adottate misure per prevenire questi eventi.

Non serve più discutere se la colpa sia di chi corre, usa il cellulare o si distrae queste cose vanno sanzionato ma il comune ha il dovere di rendere una strada sicura e fare prevenzione in ogni caso nulla di concreto è stato fatto per migliorare la situazione. In questa zona, frequentata da residenti, turisti, e soprattutto da anziani e bambini, le condizioni di sicurezza sono deplorevoli. Gli attraversamenti pedonali sono insufficienti e spesso chi attraversa viene preso a urla. È necessario che tutti gli attraversamenti pedonali siano dotati di semafori attivi e a chiamata, e che vengano installati dissuasori di velocità.

Questa strada è un punto critico dove si incrociano attività commerciali molto frequentate, come il “Good” e “Tutti i Giorni”, attività ricettive sempre piene in estate e non solo per non parlare delle fermate degli autobus principali. È inaccettabile che, data la pericolosità di questo tratto, non siano state adottate misure adeguate. Molti hanno ormai perso le speranze che questa strada possa diventare sicura, ma io voglio credere che gli uomini possano ancora fare la differenza. È fondamentale che l’amministrazione comunale prenda immediati provvedimenti per migliorare la sicurezza. I cittadini devono smettere di rimanere a guardare; è tempo di agire e di pretendere cambiamenti concreti.