Orotelli, una raccolta fondi da destinare a chi ha perso tutto nel tremendo incendio di una settimana fa

Orotelli – Una raccolta fondi da destinare a chi ha perso tutto nel tremendo incendio che ha colpito il territorio una settimana fa: la Pro Loco locale si fa portavoce dell’iniziativa solidale nei confronti di chi ha subito perdite ingenti.

“Come purtroppo ben sapete il territorio di Orotelli è stato colpito, esattamente una settimana fa, da un vasto incendio che ha distrutto diversi ettari di vegetazione, ha causato danni ingenti agli allevatori, ha decimato greggi e danneggiato i confini di tanti terreni. Come PRO LOCO OROTELLI vorremmo attivare una raccolta fondi per dare un segno di solidarietà e vicinanza verso chi è stato investito dal percorso devastante del fuoco; ci rivolgiamo alle Associazioni, ai Comitati, a tutti i cittadini ed a chiunque voglia contribuire!

Se siete d’accordo con la nostra proposta fateci sapere, attraverso i nostri canali social o scrivendo un messaggio whats app al nostro numero 366 251 6442″ ha comunicato la Pro Loco.

“Profonda tristezza e senso di smarrimento uniti a indignazione e ricerca di spiegazione sono i sentimenti condivisi da tutta la comunità di Orotelli”: con queste parole il Comune ha commentato il terribile incendio. “Purtroppo un’altra volta dopo quasi 30 anni il nostro territorio è stato sfregiato da mani criminali che perseguono chissà quali interessi. Il fronte di fuoco ha divorato diverse centinaia di ettari di bosco, macchia mediterranea e uliveti, causando ingenti danni ad un’azienda zootecnica e minacciando il nostro centro abitato. Grave è stato il danno ecologico, ambientale ed economico.Tutta la nostra solidarietà va a chi ha visto morire il proprio gregge avvolto dalle fiamme e con esso il sacrificio di una vita.

Voglio ringraziare uno ad uno i numerosi vigili del fuoco del comando di Nuoro che hanno presidiato e protetto le nostre abitazioni pronti ad intervenire in qualsiasi momento. Grazie a tutti gli agenti del corpo forestale provenienti dalle stazioni di Orani, Gavoi, Tonara, Bolotana, Nuoro e Benetutti coordinati dagli ufficiali STIR di Nuoro. Grazie all’ unità forestale del GAUF, un’ eccellenza operativa costituita da tecnici di altissimo livello professionale nell’ uso di alcune tecniche tra cui il fuoco contrario. Si ringrazia il personale di Forestas di Gavoi, Nuoro, Benetutti,Oliena,Teti, Meana,Orgosolo, Fonni, Tonara, Aritzo e Austis. Si ringrazia la Protezione civile di Ottana, Bolotana, Nuoro,Gavoi, Tonara, Fonni e Meana, le diverse compagnie baraccellari, la Polizia e i Carabinieri.

Determinante è stato l’intervento dei 4 Canadair e dei tanti elicotteri tra cui il Super Puma di Ala’ dei Sardi e Oristano, elicotteri antincendio di Anela, di Lanusei, di Pula, di Farcana e di Villassalto. Ringrazio per il supporto datomi la Protezione Civile Regionale e la Prefettura di Nuoro.

È stato uno spiegamento di forze a dir poco straordinario che sta ad indicare che la macchina antincendio Regionale questa volta ha funzionato in maniera eccellente. È proprio vero che l’unione fa la forza. Ci auguriamo di non dover più assistere ad una emergenza come questa e che scempi come questo rimangano solo dei brutti ricordi” ha spiegato il sindaco Tonino Bosu.