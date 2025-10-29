Doveva essere una mattina come tante per Rosanna Pigliacampo, 58 anni, investita e uccisa questa mattina mentre attraversava la strada sulla statale 80 Teramo-Giulianova.

La tragedia è avvenuta attorno alle 6. L’uomo alla guida della vettura non si è fermato a prestare soccorso. Al vaglio degli inquirenti due importanti elementi: le immagini delle telecamere di video sorveglianza della zona e uno specchietto, ritrovato sul luogo dell’incidente.

Dettagli che potrebbero essere fondamentali per risalire al conducente che ha travolto la 58enne. Rosanna, originaria di Campli, era molto amata e conosciuta nella zona anche in quanto volontaria della protezione civile.

“Donna molto attiva e generosa”, scrive il sindaco Federico Agostinelli. “”Ci auguriamo che venga fatta al più presto piena luce sull’accaduto”.