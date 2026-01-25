Momenti di tensione ieri sera sulla linea 30 del CTM a Cagliari. Un ragazzo di 27anni residente a Sinnai di origini pakistane è stato sorpreso sull’autobus com un biglietto non regolare. Violenta la reazione del giovane, che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. L’accesa discussione ha provocato il blocco della corsa e ritardi per tutti gli altri passeggeri. I carabinieri hanno quindi denunciato a piede libero il 27enne, già noto alle forze dell’ordine, per interruzione di pubblico servizio.