Assemini, barista aggredita per un presunto debito: tre donne denunciate per rapina. Tre donne sono state denunciate dai Carabinieri per concorso in rapina dopo un’aggressione avvenuta durante la notte ad Assemini, ai danni di una giovane barista. Secondo quanto accertato dai militari della Sezione Radiomobile, intervenuti immediatamente sul posto, le tre si sarebbero presentate nel locale per riscuotere un presunto debito legato a un contratto d’affitto in essere con una delle indagate. La situazione è presto degenerata: la vittima è stata strattonata e minacciata, e le sono stati sottratti il telefono cellulare e del denaro. Le tre donne – tutte residenti tra Cagliari e Assemini – sono state identificate e deferite in stato di libertà.