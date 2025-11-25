Tragedia questa mattina in via Francesca Edera De Giovanni, a Bologna. Una ragazza di soli 23 anni, Viola Mazzotti, è stata investita e uccisa da un camion sulle strisce ciclabili.

La dinamica dell’incidente è attualmente al vaglio degli investigatori. Viola, immediatamente soccorsa, è morta poco dopo fra le braccia dei soccorritori. Originaria di Milano Marittina, Viola stava costruendo la sua vita a Bologna dopo la laurea in Marketing. Una carriera promettente ed una vita appena iniziata finita in un soffio.