“Ogni giorno si moltiplicano episodi che colpiscono residenti e attività produttive, ormai stremati da una situazione di degrado che non può più essere ignorata. La nostra città sta vivendo uno dei momenti più difficili della sua storia recente sul fronte della sicurezza”.

“Cittadini e imprenditori chiedono con forza interventi immediati e strumenti concreti per garantire sicurezza, decoro e vivibilità nei quartieri, non dichiarazioni di principio o scelte politiche lontane dalla realtà. Eppure, mentre la città domanda risposte chiare, il centrosinistra sceglie di concentrare i propri sforzi sulla modifica dell’articolo 7 del Regolamento di sicurezza urbana”.