Guacamole sotto accusa: si va verso l’apertura di un’inchiesta dopo il sospetto caso di intossicazione da botulino che ha coinvolto sei persone, due delle quali in gravi condizioni, a seguito della partecipazione a una festa etnica tenutasi a Monserrato, nel cagliaritano. La procura di Cagliari non ha ancora aperto un fascicolo ma sta monitorando da vicino l’evolversi della situazione, in particolare le condizioni dei pazienti, alcuni dei quali molto giovani. Il più piccolo, appena 11 anni, è stato trasferito d’urgenza all’ospedale Gemelli di Roma. I carabinieri del Nas, specializzati in sicurezza sanitaria e alimentare, stanno intanto concentrando le indagini su una salsa guacamole distribuita durante l’evento. Le verifiche sono partite subito dopo la notizia dei ricoveri per individuare l’origine esatta della contaminazione.

Intanto scoppia la polemica sulla sicurezza dei cibi venduti nelle sagre in tutta l’isola: chi controlla che siano rispettate le norme igieniche per garantire che il cibo sia sicuro?