Decimomannu, gli aerei caccia della scuola di volo “volano basso con rumore spaventoso compiendo esercitazioni sulle nostre case”: polemiche tra i residenti. Esercitazioni che mal vengono tollerate a causa dell’inquinamento acustico provocato e le acrobazie compiute “non negli spazi tra i centri abitati” destano preoccupazione.

“Già per il secondo giorno consecutivo sino alle 22,15 si verifica il fenomeno” spiega S.L., “malgrado l’ora non certo destinata a sopportare rumori e fragore assordante ma al riposo e alla quiete. Spero che le autorità preposte intervengano affinché simili situazioni cessino. Aggiungo che anche nelle ore diurne i caccia compiono le loro esercitazioni non nei corridoi a suo tempo stabiliti, e cioè non sopra le abitazioni, ma negli spazi tra i centri abitati”.