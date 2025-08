Cagliari, il cagnolino salvato dagli operatori della De Vizia sembra essere sparito nel nulla: si mobilitano la garante per la tutela degli animali e decine di volontari. Rinchiuso dentro a un sacco e gettato nel contenitore dei rifiuti come se fosse spazzatura: questo quanto accaduto due giorni fa nella zona di piazza Medaglia Miracolosa. Un piccolo cane sarebbe stato tritato vivo se gli operatori ambientali non avessero notato quello strano sacco nero che si muoveva ed emetteva dei suoni non compatibili con l’immondizia. Estratto vivo e liberato, le immagini del cagnolino hanno fatto il giro dele web. Ma ora c’è un nuovo allarme: che fine ha fatto? Se lo chiedono in tanti, tra i quali Francesca Alba, veterinario e garante del Comune di Cagliari.

“La Garante Francesca Alba (con la collaboratrice Francesca M. Cogoni) ha allertato le forze dell’ordine che stanno indagando” si legge in un comunicato diffuso dai volontari. “Chiunque abbia nuove notizie le scriva per informarla. Telefoni: +39 3402110586 veterinaria Francesca Alba. + 39 3440318565 avvocato Francesca Maria Cogoni

Email: [email protected]

Chiunque sappia qualcosa, per cortesia contattare subito i numeri indicati sopra”.