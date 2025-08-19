Stop fino al 27 agosto per il presidente del Cagliari Tommaso Giulini: è stato squalificato. Lo ha deciso il giudice sportivo dopo i fatti seguiti alla gara di Coppa Italia contro l’Entella, giocata il 16 agosto all’Unipol Domus e vinta ai rigori dai rossoblù. Nel provvedimento pubblicato oggi dalla Lega calcio si legge che, al termine della partita, Giulini avrebbe rivolto “reiterate espressioni irriguardose” all’arbitro mentre percorreva il tunnel che porta agli spogliatoi, seguendo i commissari di gara diretti verso la loro area riservata.