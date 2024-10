Insulta sui social i genitori del giovane pilota cagliaritano Lorenzo Cossu, condannato a pagare 6mila euro

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

È stato condannato al pagamento di quattromila euro, più altri duemila di provvisionale, per diffamazione aggravata, un cinquantaduenne di Ortueri che si è reso responsabile, nel 2015, di un commento sui social pieno di insulti nei confronti dei genitori di Lorenzo Cossu, il giovane pilota di Cagliari salito alla ribalta per le tante vittorie già inanellate nonostante la giovane età. Lorenzo Pusceddu, 52enne di Ortueri, difeso dalla legale Alessandra Mura, è finito alla sbarra per quei commenti, scritti nel 2015 sotto un articolo online legato a una raccolta fondi per consentire a Cossu, all’epoca dei fatti minorenne, si continuare a gareggiare nel settore del go kart.

Qualche giorno fa la sentenza a Oristano, pronunciata dal giudice Laura Sulis. Il pm Marcello Floris aveva chiesto quattro mesi di reclusione, alla fine la pena è leggermente più morbida e solo pecuniaria. Soddisfatto il legale di Cossu e dei genitori, Carlo Amat: “Spero vivamente che questa condanna serva da monito per tutti quelli che credono che, da dietro lo schermo di un pc o di uno smartphone, possano insultare chiunque, dimenticandosi che gli insulti non cadono nella vuoto ma sono rivolti a persone, ad altri esseri umani”.