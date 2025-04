È morta così Daniela Guerrini, deceduta alla clinica multimedia di Sesto San Giovanni. Ad ucciderla brutalmente a calci e e pugni il figlio 36enne, il tassista Gianrico Dario Ricci. La polizia del capoluogo lombardo, dopo una serie di indagini, ha ricostruito la drammatica vicenda e arrestato Ricci. La donna era morta in ospedale a causa dei gravissimi traumi interni riportati, fra cui un’emorragia cerebrale che è stata fatale. Le violenze si sarebbero ripetute per anni, fino al tragico epilogo del mese scorso. All’origine di tanta ferocia ci sarebbe una casa in affitto che il 36enne avrebbe voluto tenere per sé. L’uomo è ora accusato di omicidio aggravato.