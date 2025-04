È accaduto intorno alle 10:30 di questa mattina: un uomo in monopattino elettrico è stato immortalato mentre percorreva la Statale 131, una delle principali arterie di collegamento dell’Isola, riservata esclusivamente al traffico automobilistico. La segnalazione arriva da Massimo, un automobilista di passaggio, che ha documentato con una foto la scena surreale e potenzialmente pericolosa. Nell’immagine si vede l’uomo, con casco in testa, camminare accanto al suo monopattino lungo la corsia d’emergenza, mentre alle sue spalle sfrecciano auto e camion.

“Ciascuno di noi automobilisti rischierebbe l’arresto nel caso di una manovra errata di questi fuori di testa” – ha dichiarato Massimo, sottolineando il pericolo creato da comportamenti irresponsabili come questo. Il gesto rappresenta una palese violazione del Codice della Strada e denota una totale inconsapevolezza del rischio. I monopattini elettrici non sono omologati per le strade extraurbane principali come la SS131, dove la velocità dei veicoli e la mancanza di protezioni rendono la circolazione estremamente pericolosa per chiunque non sia a bordo di un mezzo adatto. Comportamenti simili non solo costituiscono un grave illecito, ma mettono seriamente a rischio l’incolumità di chi viaggia in monopattino e quella degli altri utenti della strada.