Innovazione a Cagliari, 500 scienziati discutono le nuove sfide della scienza computazionale applicata

Dal 1 al 4 luglio oltre cinquecento scienziati e scienziate parteciperanno alla ventesima conferenza internazionale sulla scienza computazionale (ICCSA 2020 http://www.iccsa.org/) organizzata con i docenti di UniCa.

Chiara Garau, del comitato scientifico, illustra i contenuti dell’importante evento. “Per la prima volta dopo 20 anni dopo Melbourne e San Pietroburgo, la rete internazionale di scienziati organizza a Cagliari ICCSA, per discutere le nuove sfide della scienza computazionale applicata”. In altri termini “come la ricerca scientifica e i suoi metodi ci aiutano quotidianamente: dalla mobilità alle città intelligenti e connesse, dall’evoluzione della pandemia COVID agli scenari futuri, dall’astrochimica al destino dello sviluppo urbano e del territorio. Le applicazioni scientifiche producono effetti pratici nella vita delle persone, per migliorare la qualità della vita, l’ambiente e le nostre comunità: ICCSA le mette bene in evidenza”.

Figure di spicco italiane di ICCSA sono Osvaldo Gervasi (Università di Perugia) e Beniamino Murgante (Università di Potenza), che hanno avuto parole di apprezzamento per il lavoro dei colleghi dell’Ateneo cagliaritano: Chiara Garau, Ivan Blecic e Corrado Zoppi. Fa parte del comitato scientifico anche Mauro Coni.

La ventesima edizione dell’ICCSA, che si sarebbe dovuta tenere fisicamente a Cagliari, sarà comunque ospitata virtualmente dall’ateneo grazie alle piattaforme multimediali. È possibile assistere a ciascuna presentazione su YouTube, dal portale: https://ess.iccsa.org/overviews/program/