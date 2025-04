Iniziati in una Roma blindatissima i funerali di Papa Francesco, il pontefice morto il lunedì di Pasquetta a 88 anni: 50mila persone in piazza San Pietro, centomila lungo via della Conciliazione, in basilica ci sono Trump, Macron, Zelensky, Von Der Leyer, il presidente argentino Milei e naturalmente la premier Meloni.

Il feretro è stato portato a spalla dai sediari fuori dalla Basilica di S. Pietro fra gli applausi della piazza. Dopo le esequie, il corteo a passo d’uomo fino a Santa Maria Maggiore, dove sarà accolto da poveri e bisognosi. Trump insiste: vedrò Meloni e farò più incontri possibili, ma nel programma ufficiale non è previsto alcun bilaterale.