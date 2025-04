Villa Sant’Antonio: al via “Benessere in Movimento” con due giornate dedicate a sana alimentazione, inclusione e benessere mentale. Il 26 e il 29 aprile la scuola primaria ospita le prime attività del progetto promosso dai Comuni di Assolo, Ruinas e Villa Sant’Antonio.

“Benessere in Movimento – Corretti stili di vita e salute”, il progetto educativo rivolto a bambine e bambini dai 6 ai 10 anni, promosso con il sostegno della RAS, Assessorato dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale e l’organizzazione dell’Associazione Enti Locali per lo Spettacolo. Le prime due giornate, in programma sabato 26 aprile e martedì 29 aprile dalle 10:00 alle 13:30, si svolgeranno nella scuola primaria di Villa San’Antonio e saranno dedicate alla corretta alimentazione, alla promozione del benessere mentale e all’inclusione sociale. “Questo progetto – dichiara la Dirigente scolastica e preside delle scuole di Ruinas e Villa Sant’Antonio Dott.ssa Annalisa Frau – è per noi un passo importante nella lotta alla dispersione scolastica, una delle priorità dell’Istituto Comprensivo di Ales. Riporta al centro la motivazione e il piacere di stare a scuola, offrendo esperienze che aiutano gli studenti a crescere in modo completo, sia a livello personale che educativo. Sono convinta che la collaborazione sia un valore fondamentale per la scuola. In questo progetto, il coinvolgimento delle famiglie e delle amministrazioni locali è stato essenziale: permette di portare fuori dall’aula i messaggi educativi, promuovendo uno stile di vita sano che diventa un vero valore per tutta la comunità”

I giovani partecipanti prenderanno parte a lezioni interattive e laboratori pensati per avvicinarli, con il supporto di esperti in nutrizione, psicologia e scienze motorie, a uno stile di vita sano e consapevole. Non mancheranno degustazioni di alimenti tipici della dieta mediterranea, utilizzati per educare i più piccoli a riconoscere e preferire cibi nutrienti e genuini, evitando il consumo eccessivo di zuccheri, grassi e conservanti.

“Credo sia importantissimo – continua la Preside Frau – iniziare a lavorare su questi temi già dalla scuola dell’infanzia. La scuola, fin dai primi anni, ha un ruolo centrale nell’educare a uno stile di vita sano, nel promuovere l’inclusione e nel favorire il benessere di ogni alunno. Tutto questo aiuta i bambini a crescere in modo equilibrato, a sentirsi parte della comunità scolastica e a diventare cittadini attivi e responsabili.”

Il percorso si propone di integrare, in modo semplice e accessibile, i concetti di salute, benessere psicofisico e educazione alimentare, contribuendo allo sviluppo armonico dei bambini e rafforzando il legame tra scuola, famiglia e comunità.