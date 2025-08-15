Un Ferragosto all’insegna della sicurezza per cittadini e vacanzieri. Questa mattina, il comandante provinciale dei Carabinieri di Cagliari, generale di brigata Luigi Grasso, ha incontrato il personale impegnato nei servizi straordinari di controllo del territorio predisposti per il periodo festivo.

Durante un briefing operativo, il generale ha illustrato le linee guida dell’operazione, che prevede una presenza capillare dell’Arma in tutta la provincia, con particolare attenzione alla prevenzione dei reati predatori, alla tutela di residenti e turisti e al rispetto delle norme sulla circolazione stradale.

Il dispositivo – parte di un piano più ampio elaborato in coordinamento con il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica e il Comando generale dell’Arma – coprirà spiagge, centri abitati, aree rurali, locali notturni e zone costiere, grazie anche al supporto di reparti speciali, unità navali ed elicotteri.

“Ho chiesto ai Carabinieri del Comando provinciale un impegno straordinario – ha dichiarato il generale Grasso – per garantire la massima vicinanza alla collettività e la tutela della sicurezza pubblica, con controlli differenziati, flessibili e dinamici, in coordinamento con le altre forze presenti sul territorio”.

Il comandante ha inoltre ringraziato i militari per il lavoro svolto non solo nei giorni a ridosso del Ferragosto, ma per l’intera stagione estiva, definendolo “un presidio fondamentale di sicurezza e legalità” per tutte le comunità del territorio.