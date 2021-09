Inferno in viale Poetto per i lavori del passaggio ciclopedonale: “Un’ora di fila dal Marino alla Sella del Diavolo”

Una giornata di inferno in viale Poetto, i lavori in corso subito dopo la caserma per realizzare un nuovo passaggio ciclopedonale mandano in tilt tutto il traffico. Lunghe, lunghissime code di automobili sin dal confine con Quartu Sant’Elena, e il peggio arriva a partire dalla rotonda che costeggia l’ospedale: “Cinquantasei minuti per arrivare dal Marino al curvone della Sella del Diavolo”, racconta alla nostra redazione uno dei tanti automobilisti incolonnati nel traffico, Massimo Mazzei. “Mi sono trovato in coda sin dalle 9:55, mi chiedo se sia possibile che questi lavori non possano esser fatti la notte o nei fine settimana. Farli in un giorno feriale è davvero assurdo”.