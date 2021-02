Indice Rt, in Sardegna “regge” la zona gialla: 0,87 e solo 50 casi per 100mila abitanti

L’indice Rt in tutta Italia sale a 0,95 e la Sardegna è una delle regioni in controtendenza a 0,87 (range compreso tra 0,82 e 0,93). Un dato abbondantemente sotto quota 1 che conferma, in estrema sintesi, che l’Isola continua a restare in zona gialla. Nessun cambio di colore e, quindi, confermate le restrizioni minime previste. E c’è anche un altro dato che spicca, come riportato da principali quotidiani nazionali. Nell’Isola, infatti, si registra un’incidenza settimanale sotto i 50 casi per 100mila abitanti: oltre questa soglia, i servizi sanitari mostrano i primi segni di difficoltà.

Articolo in aggiornamento