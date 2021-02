Incidente e traffico rallentato sulla Ss 130, a Cagliari, in direzione Elmas. Sono tre, stando a quanto si apprende, le auto coinvolte: una, come è possibile vedere nella foto pubblicata sui social, si è ribaltata. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118: solo una persona è stata portata all’ospedale in codice giallo. Gli altri passeggeri e guidatori hanno rifiutato le cure. In azione anche la polizia stradale.

FOTO: Facebook