Indennità per i lavoratori dello spettacolo, click day al rallenty: proteste in Sardegna

Sito al rallenty per il click day per le indennità ai lavoratori dello spettacolo. E migliaia di utenti in attesa. Ma l’assessore al Lavoro assicura: “E’ un fortissimo rallentamento. Ma non c’è nessun crash, stiamo completando le domande”. Confesercenti protesta: “E’ la terza volta. Oltre al danno economico, la beffa”.

Ma intanto sui social le proteste si moltiplicano. “Per la terza volta il sistema regionale per ricevere le richieste di ristoro per migliaia di aziende è bloccato”, attacca Confesercenti, “Oltre alla beffa per tutte le aziende che aspettano queste risorse come la luce del sole ,solo la Confesercenti provinciale di Cagliari ha per la terza volta dieci impiegati immobili a fissare un computer bloccato e oltre al disagio e l’amarezza sta diventando un costo considerevole in termini di personale”.