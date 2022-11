Indagata la presidentessa di Team for Children: “I soldi per i bimbi malati usati per viaggi in Sardegna”

Chiara Azzena, la presidentessa della onlus Team for Children, che da anni si occupa di dare sostegno ai piccoli malati di Oncoematologia pediatrica dell’ospedale di Padova, risulta indagata dalla procura padovana per appropriazione indebita, per avere speso decine di migliaia di euro per fini personali. Come riporta Il Gazzettino e altri quotidiani locali e nazionali, parte dei soldi distratti sarebbero stati destinati a diversi viaggi per la Sardegna dove la donna avrebbe la residenza. E alcuni doni destinati dalle aziende alla onlus sarebbero stati trovati nella disponibilità di persone vicine a Chiara Girello Azzena: si tratterebbe di alcuni condizionatori d’aria che, invece di essere stati trattenuti dalla onlus, sarebbero stati trovati dagli uomini della Guardia di Finanza a casa di alcuni parenti della donna. Gli investigatori hanno perquisito la sua abitazione a Golfo Aranci.

La donna, sentita dal pm e difesa dall’avvocatessa Paola Rubini, ha respinto tutte le accuse. Le indagini, partite dopo un esposto molto dettagliato presentato in procura, vanno comunque avanti e le accuse sono tutte da dimostrare.