Due incidenti sulla solita 554 nell’ora di punta in cui i pendolari entrano a Cagliari hanno mandato in tilt il traffico in entrambe le direzioni, con ripercussioni particolarmente gravi nel tratto compreso tra Monserrato e Selargius, lungo la direttrice verso il Poetto.

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso del 118 e le pattuglie della polizia locale di Cagliari, impegnate nel prestare assistenza ai feriti e nei rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Forti rallentamenti e lunghe code si registrano ancora nella zona, mentre si lavora per il ripristino della viabilità.