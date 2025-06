Lunedì 2 Giugno, alla presenza del Sindaco e delle Associazioni dei

Reduci, si è tenuta la cerimonia in ricordo dei Caduti, con la

partecipazione di alcuni mezzi militari d’epoca posizionati per

l’occasione ai lati della Piazza.

La manifestazione, organizzata dall’ Amministrazione Comunale di

Serdiana in collaborazione con il Gruppo “Amici dei Fortini di Quartu” e

“Assfort”, è stata anche dedicata alla memoria del Prof. Bruno Murgia

Cabras, insegnante e grande appassionato di storia militare, da sempre

impegnato nelle rievocazioni storiche.

Alle ore 10.00 è iniziata la celebrazione ufficiale nella Piazza Eroici

Caduti e, successivamente, tutti i partecipanti ed i mezzi storici hanno

raggiunto la “Casa Museo-Ex Casa Mura” in via XX Settembre, dove si è

tenuta l’esposizione degli auto-motoveicoli al pubblico.

Sono stati numerosissimi i visitatori che hanno raggiunto la stupenda

Casa Museo, dove hanno potuto ammirare da vicino degli esemplari di

grandissimo interesse storico-collezionistico, tra cui l’imponente Dodge

WC 63 del 1942, la stupenda Willys Overland SAS del 1942, appartenente

alla “Special Air Service”, un reparto di incursori britannici che ha

operato in Africa, le altre bellissime Willys Overland MB e la Ford

Mutt.

Tutti i mezzi sono stati completamente restaurati, rispettando i

parametri originali del costruttore, con dotazioni ed equipaggiamenti

dell’epoca di altissimo profilo.

Di grande interesse altresì i motoveicoli come la “Moto Guzzi 500 Super

Alce” e la “Moto Guzzi Airone 250”.

Il pubblico ha potuto anche visitare le interessantissime esposizioni

presenti nella Ex Casa Mura ed all’ interno del Museo, dove è stata

anche allestita una mostra di oggetti bellici, a cura del “Gruppo Amici

dei Fortini” e “Assfort”.

Nella tarda mattinata si è tenuto anche il ricordo del Prof. Bruno

Murgia Cabras, alla presenza dei suoi familiari tra cui la moglie

Rosalba, la madre, il fratello Mario e la cognata.

Il Sindaco Maurizio Cuccu, nel suo intervento, ha ricordato la scelta

fatta dagli italiani nel 1946 in favore della nascita della Repubblica

ed ha sottolineato l’importanza dei valori di libertà e democrazia cui

si ispira la Repubblica, insieme al sacrificio dei tantissimi che hanno

dato la propria vita per la patria ed ha espresso grande soddisfazione

per la riuscita della manifestazione, che ha visto la presenza di

tantissimi residenti, delle Associzioni dei reduci, dagli appassionati

del motorismo storico e di moltissime altre persone provenienti da

Cagliari e da numerosi altri centri dell’isola.

Una giornata che ha celebrato la Festa della Repubblica a Serdiana,

sicuramente da ricordare.