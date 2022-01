Incredibile errore all’hub di Sassari: infermiera inietta aria invece che vaccino

Forse la stanchezza, forse il dover gestire da mesi una situazione di stress. O forse solo qualche minuto di distrazione. Qualunque sia la causa, l’effetto ha dell’incredibile: ha iniettato aria invece che il siero Moderna a una ventina di cittadini in fila all’hub di via Marghinotti a Sassari per ricevere la terza dose del vaccino. L’infermiera si è accorta dell’errore quando ha visto che la fiala che stava utilizzando era ancora piena. I cittadini sono stati immediatamente avvisati e torneranno questa mattina nell’hub per ricevere realmente il booster. La notizia è stata confermata dalle autorità sanitarie ed è già stata avviata un’indagine interna per accertare le responsabilità dell’accaduto. Per fortuna, nessuna conseguenza per gli utenti se non una grande e comprensibile paura.