Sant’Avendrace, tra lavori infiniti e difficoltà economiche sono oltre quaranta le serrande abbassate, segno di attività che si sono dovute arrendere.

Sant’Avendrace è una delle zone storiche di Cagliari incastonata tra il colle di Tuvixeddu e le acque della grande Laguna di Santa Gilla. La sua storia inizia nell’VIII secolo a.C., ed emerge oggi tra i palazzi sotto forma di vestigia fenicie, puniche e romane.

Nel video e nelle foto appaiono evidenti le difficoltà della zona: oltre quaranta le serrande abbassate, segno di attività che si sono dovute arrendere alla realtà di una via sempre più trascurata.

I motivi sono diversi. Innanzitutto i lavori finalizzati al miglioramento della viabilità: iniziati nel 2020, sono proceduti con notevole lentezza. Visti i clamorosi ritardi accumulati dall’impresa, il Comune ha dovuto affidarsi a un’altra ditta e solo ultimamente è riuscito a risolvere la questione. Inoltre la via confina con la ormai degradata zona di San Michele, vicinanza che sopratutto di sera non facilita le attività commerciali per via del clima di generale insicurezza.

Una situazione a cui porre rimedio, per salvare una parte della storia di Cagliari.