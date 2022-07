Ieri sette incidenti stradali a Cagliari: tre i feriti gravi

Altri 7 incidenti stradali nella giornata di ieri di cui due nei quali sono rimasti coinvolti motociclisti. Sono tre le persone trasportate negli ospedali in codice rosso.

Il più grave degli incidenti ieri sera in via Pessina (conducente e passeggero dello scooter in codice rosso). Il motociclo dopo essere entrato in contatto con un’auto è caduto al suolo, colpendo un palo della segnaletica stradale danneggiandolo e colpendo inoltre il pesante contenitore de rifiuti in ghisa, spostandolo di oltre un metro dalla sua posizione iniziale.

Oltre 500 gli incidenti stradali rilevati dalla Polizia Locale di Cagliari nei primi sei mesi del 2022, di cui oltre 200 con feriti. L’imprudenza e il mancato rispetto delle norme del codice della strada continuano ad essere le principali cause degli incidenti.