Incidente in viale Merello a Cagliari, scontro tra scooter e Fiat 500: gravissimo un portapizze

Grave incidente in viale Merello a Cagliari, all’incrocio con via don Bosco. Un 51enne al volante di una Fiat 500 ha svoltato a sinistra mentre stava guidando verso il viale Trieste e ha colpito lo scooter di un giovane portapizze cagliaritano di venticinque anni. Il ragazzo è finito sull’asfalto ed è stato soccorso da un’ambulanza del 118. È stato trasportato a sirene spiegate al Brotzu, in codice rosso. Presente sul posto anche la polizia Locale per i “classici” rilievi di legge.