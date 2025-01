Un incidente in Viale Marconi paralizza tutta la viabilità in tutta Cagliari e hinterland. Incredibile blocco della circolazione anche a Pirri dove via Risorgimento è bloccata, via Vesario completamente isolata, via Liu Mortu nel caos a Monserrato. Anche via Trieste e via Cabras risultano impercorribili. In tutte le arterie principali che collegano la città si viaggia a passo d’uomo. Automobilisti infuriati, appuntamenti saltati. Un pomeriggio di caos totale. Intanto via Roma si appresta ad aprire la prossima settimana ma non alla totale circolazione perché ci sarà da realizzare il secondo tratto che durerà due anni. Questo è il risultato: Cagliari è totalmente paralizzata per un semplice incidente in viale Marconi. Centinaia di segnalazioni alla redazione di Casteddu Online.