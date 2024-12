Tragedia questa mattina nei pressi di Viareggio, sulla Variante Aurelia in direzione Massa Carrara. Due auto si sono scontrate per dinamiche ancora da chiarire all’ingresso della cittadina toscana. Il bilancio dell’incidente è pesantissimo: una madre e la figlia di 11 anni sono morte, altre due bambine di 6 e 9 anni e il papà sono feriti.Il conducente dell’altra vettura coinvolta è ricoverato in ospedale così come le bimbe e il loro papà, ma non sono in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e gli uomini della polizia locale per regolare la visbolita. La variante è stata chiusa e i rilievi sono in corso.