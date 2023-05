Incidente col trattore, è morto l’ex parlamentare e consigliere regionale Raffaele Manca

Non ce l’ha fatta Raffaele Manca, 80 anni, ex sindaco di Norbello, ex consigliere regionale ed ex parlamentare, travolto da un trattore lo scorso 4 maggio mentre rientrava a casa dopo una giornata trascorsa nei campi, il suo hobby da qualche anno.

Il gravissimo incidente nella zona di Domus Novas Canales, nell’oristanese, lo scorso 4 maggio. Mentre stava rientrando in paese a bordo del suo trattore ha sterzato all’improvviso e si è ribaltato: pur non essendo rimasto schiacciato dal mezzo, l’impatto con il terreno è stato molto violento, tanto che ha perso i sensi e riportato un trauma cranico.

Sono intervenuti i sanitari del 118 e l’elisoccorso: l’ex sindaco è stato rianimato, sedato e trasportato all’ospedale di Sassari in codice rosso. Sul posto anche i carabinieri di Abbasanta per i rilievi con la Radiomobile di Ghilarza.