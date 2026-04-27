Incidente choc al Poetto, l’auto si ribalkta e finisce dritta contro un lampione: cinque feriti in gravi condizioni

La squadra di pronto intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento cittadino porto di Cagliari è intervenuta poco dopo la mezzanotte in via Lungo Saline a Cagliari, a seguito di un incidente stradale dove per cause da accertare, un’autovettura con cinque persone a bordo, si è ribaltata sulla sede stradale, urtando un lampione dell’illuminazione pubblica. I Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e della sede stradale. Sul posto sono intervenute diverse ambulanze per soccorrere gli occupanti del veicolo. Si registrano cinque feriti, tutti soccorsi e trasferiti in ospedale dal personale medico sanitario del Servizio Territoriale di Emergenza del 118 con codice rosso. Sul posto presente la Polizia di Stato e la Polizia Locale di Cagliari per la gestione della viabilità stradale e per gli adempimenti di competenza. Sul posto è intervenuta la squadra dei tecnici per il comune di Cagliari che ha provveduto al ripristino della sede stradale. Un’altro incidente stradale sì è verificato successivamente qualche chilometro più avanti della stessa strada, all’altezza della rotatoria pressi ex Ospedale Marino, per un’altro incidente stradale dove per cause da accertare un’autovettura si è ribaltata sulla carreggiata. Si registrano due feriti lievi soccorsi dal personale sanitario del 118 , una donna trasferita in ambulanza in uno degli ospedali della città di Cagliari con codice giallo. Sul posto è intervenuta una squadra della centrale operativa del Comando dei Vigili del fuoco di Cagliari per la messa in sicurezza dell’autovettura e della sede stradale. Sul posto le forze dell’ordine di competenza per effettuare gli accertamenti e rilievi di legge.