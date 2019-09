Incidente stradale questa mattina a Quartu tra un’auto e un bus del Ctm. Lo scontro è avvenuto all’incrocio tra via Merello e via Principessa Iolanda, attorno alle 8:30. Sul posto due ambulanze e la polizia municipale per ricostruire la dinamica. Secondo le prime informazioni pare sia avvenuto per una mancata precedenza da parte del conducente dell’auto. Sarebbero due le persone rimaste ferite. Traffico rallentato.

(notizia in aggiornamento)

(foto Mario Mereu)