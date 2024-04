Incidente a catena sulla Ss 130 a Elmas, coinvolte anche tre suore: 5 feriti

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Un incidente a catena ha paralizzato il traffico sulla Statale 130 all’altezza di Elmas. Due le macchine coinvolte in uno schianto avvenuto vicino ad una delle rotonde. A bordo di una vettura, una Fiata Panda, c’erano anche tre suore. Sul posto sono arrivate quattro ambulanza ma solo la metà è andata, poi, in un ospedale: due, infatti, i feriti, entrambi in codice giallo, trasportati al Santissima Trinità e al Policlinico di Monserrato. I feriti, alla fine, sono stati cinque, comprese le tre religiose. In azione anche i vigili del fuoco, sono stati loro a estrarre tutti i feriti dalle lamiere accartocciate delle automobili.

Presenti anche i carabinieri, sarà loro il compito di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e svolgere tutte le indagini e perizie del caso.