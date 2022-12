Incidente a Cagliari, auto contro camion sulla 195: un ferito è in gravi condizioni

Auto contro camion sulla 195. Un uomo ferito è stato ricoverato al Brotzu in gravi condizioni: assegnato il codice rosso per un politrauma. A causa dell’incidente, avvenuto all’altezza del km 6, il traffico è temporaneamente bloccato in entrambe le direzioni sulla strada statale 195 “Sulcitana”.

Nell’incidente, su cui sono in corso accertamenti, sono coinvolti un mezzo pesante e un’auto.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.