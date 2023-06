“Incertezze sulle cure dei tumori al Businco di Cagliari, non si gioca con le vite dei pazienti”

“Dopo l’intervento dell’assessore regionale della Sanità, che ha rideterminato un ordine nella procedura volta a rinnovare gli impianti tecnologici garantendo l’assistenza, cresce lo sconcerto e la preoccupazione tra chi si affida alle cure radiologiche del “Businco” e non solo. E’ inaccettabile che si possa giocare con la vita delle persone, donne e uomini che effettuano un percorso terapeutico salva vita. La leggerezza con cui è stato affrontato questo percorso riorganizzativo e di adeguamento, senza un cronoprogramma dettagliato e alternative concrete, il fatto che sia stato reso esplicito con una circolare, apre la strada a contrastanti valutazioni. E’ naturale chiedersi il perché si sia arrivati fino a questo punto, ledendo a persone fragili anche il diritto a essere informate in modo corretto ed esaustivo”. Lo sostiene Maria Grazia Caligaris, socia fondatrice di “Socialismo Diritti Riforme ODV” facendo osservare che “la storia del Businco degli ultimi anni è caratterizzata da una progressiva perdita di autorevolezza dell’Ospedale a causa di scelte che hanno favorito la fuga di molti specialisti e la sanità privata, in particolare il Mater Olbia”.

“Occorre mettere le cose in chiaro – aggiunge Caligaris – rendendo palesi quali sono le questioni irrisolte che soggiacciono a certe scelte e che cosa impedisce al più importante Nosocomio di alta specializzazione, con reparti all’avanguardia per la ricerca e la cura dei tumori femminili e del sangue, di vedere rispettati i tempi di cura e valorizzate le competenze. La radioterapia funziona a singhiozzo da anni. L’intervento dell’assessore Doria, con la convocazione dei diversi attori e responsabili, ha di certo ridimensionato il problema radioterapia ma resta una questione irrisolta. I e le pazienti hanno bisogno di sapere che le cure e le prestazioni da quando la patologia si manifesta fino alla guarigione, saranno garantite in tempi certi, in ogni Reparto. Oggi non è così. Hanno anche bisogno di sapere che chi ha incarichi dirigenziali deve avere piena consapevolezza di cosa parla e avere a cuore ogni attimo della vita e della qualità della vita della persona che si affida alle cure”.