Cagliari, fiamme all’alba a Sant’Elia: distrutto un casotto vicino a una pensilina

Cagliari, incendio di un casotto, alle prime luci dell’alba, sotto una pensilina dei servizi pubblici in un’area nel quartiere di Sant’Elia.

Le fiamme hanno coinvolto masserizie e si sono propagate alle pareti strutturate in legno.

Le segnalazioni sono giunte alla sala operativa del comando dei Vigili del fuoco che ha inviato sul posto la squadra di pronto intervento “4A” del distaccamento cittadino portuale.

Gli operatori, giunti sul posto con due automezzi, hanno spento le fiamme, messo in sicurezza l’area e avviato gli accertamenti per stabilire le cause.