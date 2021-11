Incendio esplode in una villetta di campagna, paura nella notte a Dolianova

Due squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari sono intervenute intorno alle 22:30 di ieri per un incendio che si è sviluppato all’interno di una villetta di campagna nella località Su Leonaxeddu, nel territorio di Dolianova.

Gli operatori giunti sul posto con autopompa e un’autobotte, si sono addentrati all’interno della struttura invasa dal fumo e spento le fiamme e messo in sicurezza lo stabile. L’incendio si è sviluppato tra una camera da letto e un salotto. Al termine delle operazioni di spegnimento I Vigili del Fuoco hanno provveduto ai rilievi per stabilire le cause del rogo.

La villetta abitata da un uomo che accortosi dell’incendio, è uscito, chiamando il numero di emergenza 115. Nessuna persona risulta coinvolta.

Sul posto anche i Carabinieri della stazione di Dolianova per quanto di loro competenza.