Tragedia nella notte a Masiera, in provincia di Ravenna. Giuseppina Fiumi, 95 anni, e la figlia Maria Teresa Santoni di 69 anni, sono morte nel rogo divampato improvvisamente nel loro appartamento.

Stando a quanto ricostruito, la figlia avrebbe tentato inutilmente di salvare la madre. Le due vittime sono state ritrovate una terra è una sul letto dai vigili del fuoco e i loro corpi erano ormai carbonizzati. È ancora ignota la causa dell’incendio, forse una sigaretta lasciata accesa. La Procura ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo come atto dovuto al fine di accertare l’origine della tragedia.