Cagliari, le scalinate e il piazzale del complesso di Studi umanistici trasformati in una discarica a cielo aperto: bottiglie di alcolici vuote, buste, pezzi di carta e rifiuti di ogni genere ovunque. A denunciare lo scempio è una lettrice, che scrive: “Quotidianamente mi sposto dall’ingresso della facoltà di Lettere lato via Is Mirrionis verso la Casa dello studente sino a via Trentino. Ho rilevato che l’intero percorso, compreso il piazzale del parcheggio, è ingombro di rifiuti di ogni tipo come da immagini. Questi favoriscono il proliferare di colonie di blatte e topi facilmente visibili passeggiando”. Un’area attraversata ogni giorno da centinaia di studenti, che oltre a convivere con il degrado sono costretti a fare i conti con un problema igienico-sanitario sempre più evidente.