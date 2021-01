“Incendiari scatenati a Cagliari, bruciata un’altra auto in via Temo” 

“Incendiari d’auto scatenati a Cagliari. È la seconda volta che accade in via Temo, traversa di viale Sant’Avendrace”. È questa la denuncia fatta su Facebook dal consigliere comunale di maggioranza Marcello Polastri, che ha pubblicato la foto di ciò che resta del rogo: “Non si finisce mai di imparare: pulita una strada, subito a sporcarla, se non addirittura a deturparla, al di là dell’atto che si commenta da solo”.

“Alla pulizia della Grotta della Vipera (sullo sfondo), si alternano i residui di auto incendiate, plastiche che emanano odori acri, insomma immondizia spiaccicata al suolo”, osserva Polastri. “Da qui un auspicio affinché presto possano cedere il posto alla normalità, ad una strada pulita”.