Incendi in Sardegna, paura a Maracalagonis: il fumo invade le abitazioni

Nuovamente incendi in terra sarda, Iglesias e Maracalagonis i territori più colpiti: elicotteri e Canadair in azione, le fiamme sembrano sotto controllo ma, a causa del forte del vento, si è temuto il peggio. La sindaca di Domusnovas Isangela Mascia: “Forza Sardegna”. Alte fiamme e una densa colonna di fumo, ben visibile da lontano, ha avvolto la fitta vegetazione a due passi dal centro abitato del Sulcis: ore di intenso lavoro per volontari, squadre a terra e mezzi aerei che, anche a causa del forte vento, sono ancora al lavoro per circoscrivere le fiamme. Stessa dinamica a Maracalagonis, zona Loi: il fumo è entrato dentro le abitazioni, tante le segnalazioni da parte dei residenti alle autorità competenti. Una stagione senza tregua quella degli incendi, da mesi l’Isola brucia senza sosta, centinaia di ettari andati in fumo, fauna e flora distrutti, ancora una volta, e le cause sono, la maggior parte delle volte, da attribuire alla mano imprudente e senza scrupoli dell’uomo.