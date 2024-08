Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Intorno alle 14.50 i Vigili del Fuoco di Oristano hanno ricevuto una chiamata per un incendio di un’automobile nel parcheggio della zona archeologica del Pozzo di Santa Cristina. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Abbasanta che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. I Barracelli, più vicini al luogo, hanno evitato la propagazione delle fiamme. In fase di accertamento le cause dell’incendio.